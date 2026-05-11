Polis ekiplerine defalarca ateş açan saldırgan, Yıldırım’ın cesur hamlesi sayesinde etkisiz hale getirilerek yakalandı. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep’in Araban ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Semih Ç. (31), yanında bulunan Gülbahar Y. (36) ile birlikte internet üzerinden taksi çağırdı. Olay yerine gelen taksi şoförü Ramazan Yıldırım, şahsın elindeki silahı görünce büyük panik yaşadı. Silahlı saldırganın tehditleri üzerine direksiyona geçen Yıldırım, zorla şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçırılan taksiyi takibe aldı. İlçeden başlayan kovalamaca Gaziantep şehir merkezine kadar sürdü. Kaçış boyunca polis uygulama noktalarına ateş açan zanlı, uzun süre teslim olmadı. Şüphelinin kırmızı ışıklarda dahi sivil araçlara silah doğrultarak yolu açtırdığı öğrenildi.

Araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde ise taksi şoförü Ramazan Yıldırım’ın kritik anda saldırgana müdahale ettiği görüldü. Polis ekiplerine ateş etmeye çalışan zanlının silahını tutarak yönünü değiştiren Yıldırım, ardından dönerek saldırganın elindeki silahı almaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri araca müdahale ederek zanlıyı etkisiz hale getirdi.

20 yıllık taksici olduğunu söyleyen Ramazan Yıldırım, yaşadığı dehşet dolu anları anlatarak, “Her polis noktasında ateş etti. Polisler araçta biz olduğumuz için doğrudan müdahale edemiyordu. En son bir polise ateş edeceği sırada silahı tutup yönünü değiştirdim. Sonrasında da tüm gücümle silahı almaya çalıştım” dedi.

Müdahale sırasında elinden yaralanan ve 7 dikiş atılan Yıldırım, yaşadığı korkuya rağmen en büyük tesellisinin kimsenin zarar görmemesi olduğunu belirterek, “Şükürler olsun polisimize bir şey olmadı. Benim yaralanmam önemli değil” ifadelerini kullandı.