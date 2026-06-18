Mercedes-Benz’in onaylı üstyapı ve dönüşüm imalatçısı olan Arobus fabrikasında bu yıl Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’ın 2025’teki satışlarının yüzde 63’ünü oluşturan Sprinter’in 50 bininci minibüs dönüşümü gerçekleştirildi.

Tüm minibüs dönüşüm süreçlerinin Almanya’nın koyduğu standartlar çerçevesinde gerçekleştiğini ve bu şekilde Mercedes kalitesinin üstyapı dönüşümünde de sağlandığını belirten Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü Gökhan Yegin, Türk mühendislerinin çalışmaları ile eSprinter Minibüs dönüşümünün de Mercedes dünyasında ilk defa Türkiye’de gerçekleştiğini ifade etti.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak ise “2025’te 100 bininci satışını gerçekleştiren Sprinter, Türkiye’de 30 yıldır modern hafif ticari araç segmentine ismini verdi ve birçok üstyapı çözümü sayesinde en fazla minibüs koltuk varyantlı ürün gamına sahip marka olduk” dedi.

Arobus’ta 50 bininci Sprinter dönüşümü gerçekleştirildi

Arobus’un eSprinter ve Sprinter dönüşümünde en önemli iş ortaklarından biri olduğunu da vurgulayan Yaprak, “Ticari araçların üstyapı çözümleri konusunda Türkiye’nin liderlerinden biri olan Arobus ile 2007 yılından bu yana iş birliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu tesisteki 50 bininci Sprinter dönüşümünü gerçekleştirdik.” dedi.

Koçak: “Sektör, iş birlikleriyle güçleniyor”

İSTAB üyelerinin bu marka iş birlikleriyle sektörlerinde güçlenerek rekabette öne çıktığını söyleyen İSTAB Koordinatörü Derya Koçak, “Mercedes-Benz araçların Arobus tarafından sektöre uygun bir şekilde dönüştürülmesi sektörümüzün sorunlarına farklı çözümler üretirken üyelerimizin de yeni fırsatlar yaratmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca bu tür ziyaretler üyelerimizin sektördeki yenilikleri ve üretim süreçlerini daha iyi anlayabilmelerine de imkân veriyor.” diyerek üyelerinin araçlarından en iyi şekilde faydalanmalarının da yolunu açtığını söyledi.