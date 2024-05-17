Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artış ile yüzde 25 oldu. Böylece, 2021 verilerine bakıldığında son üç yılın en yüksek işsizlik oranı görüldü.

İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,7 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,2, kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,6 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.







Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7, kadınlarda ise %36,7 oldu.



Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %15,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile %15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %20,9 olarak tahmin edildi.



Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024







Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %58,0'ı hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,6'sı tarım, %20,8'i sanayi, %6,6'sı inşaat, %58,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.







Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat oldu



İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.



Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %25,0 oldu



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artış ile %25,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,7 olarak tahmin edildi.



Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2024



