İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 74’üncü günde devam ederken, İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette İsraillilerin yüzde 69’unun Gazze’deki çatışmaların sona ermesinin ardından genel seçim yapılmasını istediği ortaya çıktı.

Ankete göre, çoğunluk aynı siyasi bloğa oy vermeyi planlarken, birçoğu özellikle sol partilere oy verenler olmak üzere kendi blokları içinde parti değiştireceğini ifade etti. Arap kökenli İsraillilerin sadece yüzde 24’ü İsrail ordusunun uluslararası hukuka ve savaş kurallarına uymaya çalıştığını düşünürken, bu oran diğer İsrail vatandaşları arasında ise yüzde 91,5 oldu. Ankete göre, İsraillilerin üçte ikisi hükümetin savaşın ertesi günü için net bir eylem planı olmadığını düşünüyor.

Ankette ayrıca, İsraillilerin yüzde 62’si dünya çapındaki İsrail karşıtı protestoların antisemitizm ve İsrail nefreti nedeniyle yapıldığını düşündüğünü belirtirken, sadece yüzde 7,5’luk bir kesim söz konusu protestoların Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırıları nedeniyle olduğunu düşündüğünü ifade etti.