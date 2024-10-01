İsrail’in Lübnan’ın Laylaki, al-Marija, Harert Hreik ve Burj al-Barahneh bölgelerine yönelik hava saldırıları sürerken, Orta Doğu’daki gerilimi yeni boyuta taşıyacak bir gelişme yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah hedeflerine karşı "Güney Lübnan'da hedefli ve sınırları belirlenmiş bir kara operasyonu" başlatıldığı bildirildi. Operasyonun sınıra yakın bazı köylerde devam ettiği kaydedilen açıklamada, kara birliklerinin İsrail savaş uçakları tarafından desteklendiği aktarıldı.

Son 24 saatin bilançosu netleşti: En az 95 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, son 24 saatte düzenlenen İsrail saldırılarında ülke genelinde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 172 kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırıların Güney Lübnan'daki kasaba ve köyler, Nabatieh, Bekaa, Baalbek-Hermel ve başkent Beyrut'u hedef aldığı açıklandı.