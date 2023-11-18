İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 43. güne girildi. Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi’nin direktörü Muhammet Abu Salmiya, Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde doktorlar, hastalar ve yerinden edilen siviller de dahil olmak üzere herkesin hastaneyi boşaltması için 1 saat süre verdiğini belirtti. Hastanenin acil servis görevlisi Omar Zaqout ise kendisi ve diğerlerinin İsrail güçleri tarafından hastaneden ayrılmak zorunda bırakıldıklarını ve hastanenin dışındaki manzaraların "korkunç" olduğunu söyledi. Zaqout, “Bize El Vehda yolundan ayrılmamız söylendi. Onlarca ceset yollara dağılmış durumda” dedi. Üç haftadan fazla süredir hastanede elektriklerin kesik olduğunu aktaran Zaqout, “Bebekler ve yeni doğan bebekler oksijensiz kaldı. Bir Orta Çağ mağarasından başka bir şey değil” diye konuştu.



Hastanede 120 hasta kaldı

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş ise İsrail ordusunun saat 09.00 civarında arayarak hastaneden ayrılan herkesin beyaz mendil sallaması ve tek sıra halinde yürümesi gerektiği konusunda uyardığını açıkladı. Barsh, “Yol boyunca askerler tarafından aşağılandılar” dedi. 450 civarında hastanın hastaneden çıkarıldığını, 120 hastanın ise hastanede olduğunu, hastalara yardım için de sadece 5 doktor bırakabildiklerini aktaran Barş, geride kalanlarla ilgilenmek üzere saat 11.00 civarında bir BM heyetinin gönderileceği sözünün verildiğini kaydetti. Barş, "Biz ayrılmak zorunda kaldık. Hastaların çoğu tekerlekli sandalyeye ya da tekerlekli yatağa yerleştirildi. Aileler yaralı çocuklarını veya ebeveynlerini kendileri taşımak zorunda kaldı. Bunlar korkunç, benzeri görülmemiş sahneler" ifadelerini kullandı.



“Silah zoruyla ayrılmak zorunda kaldık”

Şifa Hastanesi Ortopedi Bölümü Başkanı Adnan El Barş ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek bir hastane veya tıbbi tesis bulunmadığını söyledi. Barş, “Baptist Hastanesi kuşatıldı. Endonezya Hastanesi herhangi bir kaynak veya tıbbi malzeme kalmadığı için zaten hizmet dışı. Biz doktorlar olarak mağdurları kurtarmak için son dakikaya kadar elimizden geleni yaptık. Hastalarımız olmadan ayrılmama konusunda kararlıydık, ancak silah zoruyla ayrılmak zorunda kaldık" dedi. Barş ayrıca İsrailli keskin nişancıların hastane yerleşkesinin içinde ve çevresinde bulunduğunu vurguladı.



İsrail: “Tahliye emri vermedik”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, hastalara ve sağlık personeline Şifa Hastanesi'ni boşaltma talimatı verilmediği iddia edildi. Açıklamada, hastaneden çıkmak isteyenlerin "güvenli bir rota" üzerinden ayrılmalarına izin verilmesi yönünde "Şifa Hastanesi Direktörü’nün talebine yanıt” verildiği öne sürüldü.



“İsrail’in iddiasını reddediyorum”

Ordunun açıklamasının ardından Gazze Sağlık Bakanlığı Hastaneler Müdürü Muhammed Zaqout ise Şifa'daki personele ve hastalara sabah saatlerinde 1 saat içinde hastaneden ayrılmaları yönünde talimat verildiği yönündeki açıklamaları yineledi. Hastane yönetiminden tahliye talebi olduğu yönündeki iddiayı yalanlayan Zaqout, “Bu asılsız iddiaları reddediyorum. Zor duruma rağmen sağlık personeli çalışıyor ve faaliyet gösteriyordu. Silah zoruyla ayrılmaya zorlandık" dedi.