İsrail'in saldırıları devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olaylar sonucunda El-Mamedani Hastanesine yapılan saldırıda en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı. Gazze’deki Baptist Hastanesi’nin (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtilerek, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti. Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.

Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı.