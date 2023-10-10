İsrail güçleri ile Hamas arasındaki çatışmalar 4’üncü gününe girerken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda vurduğu cami sayısı 12’ye yükseldi. Gazze Şeridi’ndeki Magazi Mülteci Kampı’na dün gece düzenlenen saldırılarda Ahmed Yasin Cami yıkıldı.



“En azından komşu evleri uyarın da çocukları dışarı çıkaralım”

Cami yakınında yaşayan Salah Al-Hourani, hiçbir uyarı yapılmadan caminin bir anda hedef alındığını belirterek, saldırının ardından enkazlardan yaralıları kurtardıklarını aktardı. Al-Hourani, "Camileri bombalamak istiyorsanız en azından komşu evleri uyarın da çocukları dışarı çıkaralım" dedi.

Filistin Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı Müsteşarı Abdul Hadi El Ağa yaptığı açıklamada, İsrail bombardımanının tüm Filistin halkına yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çekerek, saldırıların durdurulması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.



Taraflar arasındaki çatışmada can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin tarafından İsrail saldırı nedeniyle şu ana kadar 830 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250 kişi de yaralandı. İsrail tarafından ise hayatını kaybedenlerin sayısı 900’ü aşarken, 2 bin 500’den fazla kişi de yaralandı.