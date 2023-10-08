İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ulusa seslendi. Herzog konuşmasında, İsrail halkına Hamas’ın saldırıları karşısında ulusal birlik çağrısında bulunarak, “Bu kahramanlık ruhunu ve bu birlikteliği koruyalım. Bu bizim en güçlü silahımızdır" dedi.

Umutsuzluğa kapılamadan düşmana karşılık verilmesi gerektiğini vurgulayan Herzog, “Bu savaş bir anda bitmeyecek. Düşmanlarımız psikolojik savaşa çaba harcıyorlar” ifadelerini kullanarak, İsrail halkından Hamas'a hizmet eden söylentiler yaymaktan kaçınmalarını ve ordudan gelen emirlere uymalarını istedi.

Herzog, "Burada tartışılmaz bir gerçek var: İsrail bu sefer de kazanacak. Başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullanarak, “Topraklarımız üzerindeki varlığımızı yeniden inşa edip teyit edeceğiz” dedi.

İsrail ile ABD arasındaki güçlü bağa vurgu yapan Herzog, İsrail'in bağımsızlığı için savaşanlara şükranlarını sundu.