İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı bombardıman 27’inci gününde devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin sivillerin sığındığı okul, hastane, kilise, cami olmak üzere birçok yere saldırı düzenleyen İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde bir kez daha Gazze Şeridi’nde bir okulun yakınını hedef aldı.

Gazze Şeridi’nin güneybatısındaki Şati Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait okulun yakınına düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralının olduğu belirtildi.