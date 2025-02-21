İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilâtı Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Polis Müdürü Daniel Levy ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'daki "terör merkezlerine" yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatılması talimatı verdi. Açıklamada, "Başbakan, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Yahudiye ve Samarya Bölgesi'nde terör merkezlerine karşı operasyon başlatma talimatı verdi. Ayrıca, İsrail polisi ve Shin Bet’e, İsrail şehirlerinde yeni saldırılara karşı önleyici faaliyetleri arttırma talimatı verildi" denildi.

Bat Yam'da, park halindeki 3 otobüste patlama meydana gelirken, diğer 2 otobüsteki patlayıcı düzeneklerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Patlamalarda ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken, İsrail güvenlik kaynakları olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu ifade etti.