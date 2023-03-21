Isparta’daki uyuşturucu operasyonlarında 20 gözaltı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde uyuşturucu maddenin kullanılmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şahıs yakalandı.

Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda; ilçe merkezinde bulunan 5 ikamet, 2 iş yeri, 2 depo olarak kullanılan adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen operasyon çerçevesinde şüpheli 20 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 13,32 gram uyarıcı madde, 1,56 gram halisinojen madde, 30 tablet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat, 2 adet kumar makinesi, 1 adet FETÖ/PDY’ye ait yasaklı kitap ele geçirildi.

Şüpheli 16 şahsa “uyuşturucu madde kullanma” suçundan işlem yapılarak, 4 şüpheli şahsa ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.