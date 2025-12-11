Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI), bugün yaptığı açıklamayla Türkiye’deki ilk büyük ölçekli eFootball™ oyuncu buluşması olan #eFootballEfsanelerGünü Topluluk Etkinliği’ne geri sayımın başladığını duyurdu. 27 Aralık 2025'te İstanbul 42 Venue'da (ESA Arena) düzenlenecek ve tüm gün devam edecek etkinlik, binden fazla oyunseveri ücretsiz olarak misafir edecek. Bu muhteşem deneyim, eFootball™’un Türkiye’deki sadık oyuncu topluluğunu ağırlamanın yanı sıra ülkemizdeki köklü futbol kültürünü ve oyuna yeni efsanelerin eklenmesini kutlama niteliği taşıyor.

Türk futbolunun efsane isimleri İlhan Mansız ve Tuncay Şanlı'nın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte Enis Kirazoğlu, Ferit Karakaya, Ümit Tüney ve Emrecan Önal gibi popüler içerik üreticileri de yer alacak. Böylece oyunseverler, efsane futbolcular ve içerik üreticileri, yalnızca sanal sahalarda değil oyun dışında da ortak bir alanda bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Oyunun yapımcısı Junichi Taya’nın da etkinlikte yer alacak olması, KONAMI'nin Türkiye pazarına ve topluluğuna olan bağlılığının bir göstergesi.

42 Venue (ESA Arena), o gün için eFootball™’a özel dev bir oyun alanına dönüştürülecek. Oyunseverleri tüm gün boyunca etkinlik alanının her noktasında özel olarak tasarlanmış oyun alanları, meydan okuma bölgeleri ve topluluk aktiviteleri gibi çeşitli etkileşimli istasyonlar bekliyor.

Katılımcılar yarışmalara hiçbir ücret vermeden dahil olabilecek ve ödül olarak eFootball™ ürünleri kazanma şansına sahip olacaklar. Oyunseverler tote çantalar, anahtarlıklar, çıkartmalar, hediyelik eşyalar, atkılar ve formalar gibi birçok resmi eFootball™ ürününü kazanma fırsatı elde edecek.

Rekabet teması etrafında şekillenecek #eFootballEfsanelerGünü’nde influencer'lar, efsane futbolcular ve oyunseverler oyun içinde bir araya gelme fırsatı da yakalayacak. Düzenlenecek çok özel bilgi yarışmasının kazananları, futbol efsaneleri ve içerik geliştiricileri ile sahnede bir araya gelerek gösteri maçlarına çıkacaklar. Bu maçların sonunda ise oyunseverler imzalı formalar ve diğer premium eşyalar kazanma şansı elde edecek.

eFootball™ Yapımcısı Junichi Taya, etkinlikle ilgili duygularını, “Türkiye'nin köklü bir futbol kültürü ve hızla büyüyen bir oyuncu topluluğu var ve her ikisini de #eFootballEfsanelerGünü aracılığıyla kutlamaktan onur duyuyoruz. İlhan Mansız, Tuncay Şanlı ve önde gelen içerik geliştiricilerini aynı çatı altında buluşturmak bizim için çok özel bir deneyim. Türkiye'deki ilk büyük ölçekli eFootball™ oyuncu topluluğu etkinliğini düzenleyerek Türkiye’nin ve buradaki eFootball™ oyuncularının uzun vadeli hedeflerimizdeki önemini göstermek istiyoruz. Trendyol SuperLig Aylık En İyi 11 ve yerel topluluk etkinlikleri gibi projeler aracılığıyla Türk oyunseverler ile daha da güçlü bağlar kurmayı ve onlara hem oyun içinde hem de dışında anlamlı deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz,” şeklinde ifade etti.

Futbol efsanelerinin, içerik geliştiricilerinin ve birbirinden özel ödüllerin bir araya geldiği #eFootbalEfsanelerGünü’nde futbol tutkusu ve Türk oyuncuların eFootball™ topluluğu içindeki artan etkisi kutlanacak. KONAMI, Türkiye'ye özel deneyimler sunmaya devam edecek ve Türk taraftarların seslerinin eFootball™'da daima duyulmasını sağlayacak.

#eFootbalEfsanelerGünü hakkında daha fazla bilgi edinmek, program ve mekân detayları gibi güncel bilgiler için https://www.konami.com/efootball/tr/page/campaign_legends_day adresini ziyaret edebilirsiniz. Etkinlik tamamen ücretsiz! KONAMI, tüm eFootball™ oyuncularını, futbol taraftarlarını ve oyunseverleri 42 Venue'da (ESA Arena) düzenlenecek bu çok özel eFootball™ kutlamasına katılmaya davet ediyor.