Isparta’da Türk Yıldızları gösterisi ertelendi

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’nın Isparta’da 4 Haziran Pazar günü gerçekleştireceği gösteri uçuşu, kötü hava muhalefeti dolayısıyla ertelendi.

Isparta Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları gösterisinin kötü hava muhalefeti dolayısıyla ertelendiği bildirildi. Açıklamada, “Isparta Belediyemiz tarafından 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz Türk Yıldızlarının 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 14.45’de Isparta semalarında yapacağı gösteri uçuşu, Afyonkarahisar - Isparta arasında yaşanabilecek kötü hava muhalefeti dolayısıyla ertelenmiştir. Türkiye’nin ve Türk Hava Kuvvetlerimizin milli gururu Türk Yıldızları gösterisinin yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler neticesinde 22 Temmuz 2023 Cumartesi gününde gerçekleştirilmesi planlanmıştır” denildi.