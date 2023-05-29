Isparta’da gül zamanı festivalle renklenecek

Isparta Uluslararası Gül Festivali 2 Haziran Cuma günü başlıyor. Festival çerçevesinde gül bahçelerinde hasat yapılacak, konserler, yarışma ve etkinlikler düzenlenecek. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından 2-4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Gül Festivalinde faklı il ve ülkelerden gelen ekipler gösteriler düzenleyecek. Festival çerçevesinde çocuklarda unutulmadı. Bu çerçevede çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılacak, yarışmalar gerçekleştirilecek.

2 Haziran Cuma günü Gülcü Mahallesindeki Gülcüzade İsmail Efendi kabri başında anılacak, Gülcü Mahallesi ve Mimar Sinan Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak. Isparta Uluslararası Gül Festivali Kolçelik Kavşağından başlayacak ve Gülcü Meydanlığında son bulacak Gül Koşusu ile devam edecek.

2-4 Haziran 2023 tarihlerinde Isparta merkez ve Eğirdir İlçesi, Güneykent ile Senir Kasabalarında da düzenlenecek olan etkinliklerde ise Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin ilk gününde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulacak. Ardından Isparta Belediyesinin önünden başlayacak olan Gül Korteji düzenlenecek.

Gül bahçelerinde folklor gösterileri ve gül hasatı

Festival boyunca her gün Eğirdir İlçesi, Senir ve Güneykent Kasabalarında gül bahçelerinde folklor gösterileri düzenlenecek, gül hasatları gerçekleştirilecek. Yine 4 Haziran Pazar günü Güneykent Gül Bahçeleri, Gülhane ve Gül Yağı Fabrikasında etkinlikler düzenlenecek. Güneykent için pazar günü belediye önünden vatandaşlar için otobüs seferleri düzenlenecek.

Çocuklar unutulmadı

Festival boyunca çocuklar içinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlk gün Fevzi Paşa İlkokulu ile Belediye Kültür Merkezi arasında kalan cadde (Hacı İbrahim Parlar Caddesi) üzerinde kurulacak olan festival alanında başlayacak olan etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılacak, balon park kurulacak, e-spor turnuvaları düzenlenecek, kukla gösterileri ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

Festival yerel gurupların müzik performansları yer alacak. Farklı il ve ülkelerden gelen ekiplerin folklor gösterilerinin yanı sıra festivalin akşam bölümünde ise ünlü sanatçılar Ispartalılar ile buluşacak. Isparta Meydan AVM’de düzenlenecek olan konserlerin ilk gününde Mustafa Ceceli, ikinci günü saat 20.00’da Suat Ateşdağlı ile Ekin Uzunlar konser verecek. Pazar günü festival Merve Özbey konseri ile son bulacak.

Türk Yıldızları Isparta semalarında olacak

Türkiye’nin ve Türk Hava Kuvvetlerinin milli gururu Türk Yıldızları 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 14.45’de Isparta semalarında gösteri yapacak. Isparta Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde Türk Yıldızlarının gösterisi Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinden izlenebilecek.