Isparta’da 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Isparta Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle başlayan tören, şehitlik anıtına sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta şubesi çelenklerinin sunulmasıyla devam etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Isparta valisi Aydın Baruş’un şehitlik defterini imzalamasının ardından, Garnizon Şehitliği’ndeki anma töreni şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, askeri, adli ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.