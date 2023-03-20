Eğirdir’de Yaşlılara Saygı Haftası kutlandı

18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası dolayısıyla Eğirdir Huzurevinde program düzenlendi. Şarkıların, türkülerin, şiirlerin okunduğu kutlamada, yaşlılar gönüllerince eğlendiler.

Kültürel Miras aktarımının sağlanması, toplumun çınarları olarak değer gören yaşlılara genç nesillerle bağ kurmasına destek olmak maksadıyla geliştirilen projede öğrenciler aktif rol üstlendi. Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Alanı öğrencilerinin yürüttüğü "Anı Mirasçıları" çerçevesinde gerçekleşen Yaşlılara Saygı haftası etkinliğine; Kaymakam Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgenaral Emre Tayanç ve beraberindekiler yaşlılarımızın tek tek ellerini öperek karanfil takdim ettiler, hal ve hatırlarını sordular.

Programda bir konuşma yaparak bütün arkadaşlarının gününü kutlayan 93 yaşındaki Ahmet Yavuz, “Benim yaşım 93. Yatıp kalkıp Allah’a dua ediyorum, bir daha böylesine Afat göstermesin diye. Allah’tan geldi. Düşman değil ki karşıdan birleşsek çıksak. Cenab-ı Allah inşallah bir daha bu güzel Türkiye’mize böyle bir şey vermesin. Allah’ım inşallah dualarımızı kabul eder. Hepinizin yaşlılar haftası kutlu olsun” diye konuştu. Daha sonra Ahmet Yavuz’un yazmış olduğu “Yaşlılar Haftası” şiiri okundu.

Eğlenceli anların yaşandığı programda Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Aslıhan Eşenli, arkadaşları Turgay Eken, Mustafa Ertap yaşlılar için birbirinden eşsiz şarkıları seslendirdi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası kutlamaları çerçevesinde günün anısına ve Mart ayında doğan yaşlılarımız için pasta kesimi yapıldı.

Pasta kesimi öncesi bir konuşma yaparak yaşlılarımızın gününü kutlayan Kaymakam Adem Çelik, “Eğirdir Huzurevinin çok saygıdeğer yaşlılarımızın bu güzel gününü kutluyor, her birinizin ellerinden tek tek öpüyorum. Sizler bizim çınarlarımızsınız, geçmişimizsiniz. Geçmişini bilmeyenlerin geleceği de olmaz. Bizler sizleri çok seviyoruz. Bugün aynı zaman Eğirdir Huzurevinde kalan ve Mart ayında doğan büyüklerimizin de doğum günlerini kutluyoruz. Hepinizin doğum gününü ayrı ayrı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Programa; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgenaral Emre Tayanç, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Eğirdir Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu, Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.