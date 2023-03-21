Deprem şehitleri için Eğirdir’de 500 adet ardıç fidanı dikildi

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası sebebiyle Eğirdir’de 500 adet kokulu ardıç fidanı toprakla buluşturuldu. Çay köyü mevkiindeki 5 bin metrekare alana 500 adet 3 yaşında ardıç fidanı katılımcılar tarafından dikildi. Fidan dikim töreni öncesi Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Şeflerinden Saniye Domaç, katılımcılara fidan dikim tekniği ile ilgili bilgiler verdi. Domaç, "Bugün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü. Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen deprem şehitlerimiz anısına ve geride kalanlara bir umut olsun diye birer fidan dikeceğiz. Sizler için dikim çukurlarımızı hazır ettik. 3 yaşındaki kokulu ardıç fidanlarımız var. Fidan çukurlarımız 35-40 santimetre. Tüplü fidanımızın alt kısmını kesip, toprağa dikiyoruz. Son olarak da fidanımıza can suyu verip fidanımızı dikmiş oluyoruz" dedi.

Bugün yapılan etkinlik ile ilgili bilgi veren Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah ise, "Bugün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası olarak burada fidan dikiminde bulunuyoruz. 21 Mart 1971 yılında FAO tarafından Ormancılık Günü olarak ilan edildi. Ülkemizde de 1975 yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Bu seneki etkinliğimizde ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralananlara da umut olması amacıyla Çay köyünde 5 bin metrekare alanda 500 adet ardıç fidanı dikeceğiz. Fidanlarımız 3 yaşında ve kokulu ardıç. İnşallah geleceğimize bir nefes, ölenlerimize ithaf ettiğimiz, kalanlara umut olması dileğiyle diktiğimiz bu fidanlar geleceğe bir nefes olacaktır" diye konuştu.

Törene katılanlar, daha sonra gruplar halinde dağılarak fidanlarını toprakla buluşturdu.

Nevruz ateşi yakıldı

Baharın müjdecisi olarak bilinen 21 Mart Nevruz Bayramı da kutlandı. Nevruz geleneğinin yaşatıldığı programda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kendine güvenen gençler, ateşin üstünden atlayarak izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Fidan dikim törenine; Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürü Cumhur Gaffar, orman mühendisleri, kurum müdürleri, Mustafa Çetinkaya Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ile Gençlik Spor Merkezinden gönüllü gençler katıldı.