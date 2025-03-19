Soruşturma kapsamında, Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü olduğu öne sürülen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurulması planlanan televizyon kanalının oluşturulmasında rol aldığı belirtiliyor. Ayrıca, Saymaz'ın Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun iletişim halinde olduğu tespit edildi.

Bu bulgular ışığında, Saymaz "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin, Saymaz'ın evinde arama yaptığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.