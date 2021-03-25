YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SOLAR ENERJİ ŞİRKETİ BELLİ OLDU
Diamonds Of Turkey 2021 ödülleri, Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu sunumu ile Elite World Asia Otel'de gerçekleşti. Sanat ve iş dünyasından birçok ismin ödülle taçlandırıldığı organizasyonda, EVCİL Solar Enerji, Yılın En İyi Çıkış Yapan Solar Enerji Şirketi Ödülü’nü kazandı. Konuyla ilgili, 50 milyon dolar satış hacmine sahip EVCİL Solar Enerji Şirketi Genel Müdür’ü Mustafa Evcil, bu ödüle layık olmaktan oldukça gurur duyduğunu dile getirdi.
Törende ödülünü alan Evcil, “Öncelikle, böylesine güzel bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 32 yıllık tecrübemizle, Türkiye elektrik taahhüt sektörünün lider firmaları arasında yer alıyoruz. 2. Kuşak yönetici olarak, firmamızı daha ileriye taşımak için yenilikçi adımlar atmaya, kalite çıtamızı doğru analizlerle en yüksek seviyede tutmaya devam etmek istiyoruz. Buradan, bizi bu ödüle layık gören herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
ENERJİDE BAĞIMSIZLIK EKONOMİK BAĞIMSIZLIKTA ÖNEMLİ BİR ADIM
Güneş enerjisine yatırım yapmanın hem karlı hem de Türkiye’nin enerji politikaları için çok önemli olduğunu ifade eden Evcil, “Büyük potansiyellere sahip bir kaynak olan güneş enerjisi, sınırsız ve tükenmeyen bir enerji türü. Güneş enerjisinin kullanım alanları arasında ise doğrudan elektrik üretimi de mümkün. Türkiye’nin coğrafi koşulları dikkate alındığında diğer santrallerden farklı olarak güneş sistemlerinin küçük ya da büyük kapasiteler ile her yere kurulabilme şansı var. Günümüzde, enerjide olan bu bağımsızlık ekonomik bağımsızlık için en önemli adımdır” diye konuştu.