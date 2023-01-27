Weltew Home İstanbul Mobilya Fuarı'nda Ziyaretçilerden Tam Not Aldı

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından olan ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat hacmi hedefleyen IIFF-İstanbul Mobilya Fuarı, 3 bini aşkın markanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 28 salonda binden fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapan mobilya fuarı, 200 bin metrekarelik alanda misafirlerini ağırladı.Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmaları arasında yer alan, alanında Avrupa'nın en büyüğü olan ve 140 binden fazla ziyaretçi hedefleyen İstanbul Mobilya Fuarı'na ürünleriyle damga vuran markalardan biri de Weltew Home oldu.

Markanın Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Pazarlama Müdürü olan başarılı genç iş insanı Davut Bahri Balcı Weltew Home'un başarı hikayesini ve hedeflerini anlattı.