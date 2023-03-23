Token Finansal Teknolojiler, Petroleum İstanbul Fuarı’nda ‘Geleceğin İstasyonu’nu tanıttı

Türkiye’nin lider ödeme sistemi platform sağlayıcısı Token Finansal Teknolojiler, sektörün en önemli buluşma noktası Petroleum Istanbul Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda Token’ın Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil pompa yazar kasası Beko 1000 TR ve geleceğin istasyonlarında verimi artıracak yeni raporlama aracı TokenX, büyük ilgi gördü.

Token, geliştirdiği teknolojilerle ‘Geleceğin İstasyonu’nu tasarlıyor

Token Finansal Teknolojiler, fuarda Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil pompa yazar kasası olan Beko 1000 TR ile akaryakıt istasyonlarındaki tüm Token ödeme kaydedici cihazlardan dataları toplayacak ve gerek yönetimsel gerekse finansal süreçleri kolaylaştıracak raporlama yazılımı TokenX platformunu tanıttı. Temmuz 2022’den bu yana, Türkiye’nin 81 ilinde 1.800’den fazla istasyonda 7.000’den fazla kurulumu yapılan Beko 1000 TR, tamamını ücretsiz sunulan sistem bakım, işletim hizmeti ve 4G internet bağlantısı ile diğer cihazlarından ayrışıyor. Türkiye genelinde yaygın 350’den fazla Arçelik ve Beko yetkili servisi ile ücretsiz montaj hizmeti sunan Token, 2+2 yıl garanti seçeneği ile de istasyonların satış sonrası deneyimini mükemmelleştiriyor.

Ödeme kaydedeci cihazlardan gelen bilgileri eş zamanlı olarak işleyen bir raporlama aracı olan ve henüz piyasaya sunulmayan TokenX, “Geleceğin İstasyonu” konsepti kapsamında fuarda ürünü deneyimleyen kullanıcılardan toplanan geri bildirimlerle geliştirilecek. Ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformuna dönüşen fuarın katılımcılarına ‘Geleceğin İstasyonu’ deneyimini yaşatan Token Finansal Teknolojiler’in standı katılımcılardan büyük ilgi görürken, standı ziyaret edenlerin arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ve Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da yer aldı.

Beko 1000 TR ile birlikte her istasyona 1 adet Beko 400 TR hediye

Akaryakıt istasyonlarında yer alan ve elektronik kayıt ünitesi olmayan eski nesil pompa yazar kasaların en geç 31 Mart 2023, elektronik kayıt ünitesi olan eski nesil pompa yazarkasaların ise en geç 2023 yılının sonuna kadar değişmesini zorunlu kılan VUK 527 tebliği sonrasında Token tarafından geliştirilen Beko 1000 TR Yeni Nesil Pompa Yazar Kasa, akaryakıt istasyonlarının dijitalleşmesine ve daha verimli yönetilmesine katkı sağlıyor. Beko 1000 TR ile entegre çalışan ve markette kullanılan Beko 400 TR Android POS, manuel girişleri ortadan kaldırarak akaryakıt ödemelerinde hem satış işlemini hızlandırıyor hem de hatalı ödeme almanın önüne geçiyor. Ayrıca, Mart ayı sonuna kadar Beko 1000 TR alan her istasyona 1 adet Beko 400 TR Android POS cihazı da hediye ediliyor.