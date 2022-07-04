Teknolojide Kadın Derneği, 2. Olağan Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Divan heyetinin belirlenmesiyle başlanan toplantıda 3 yıl görev yapacak olan Yönetim Kurulu, Etik Kurul, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri oybirliğiyle belirlendi ve kabul edildi. Divan Heyeti Başkanlığını Erman Karaca üstlenirken, Başkan Yardımcısı olarak Fügen Toksü ve Yazman olarak da Özlem Yanmaz heyette yer aldılar. Derneğin Denetim Kurulu Üyesi Rana Tülün Yazıcı 3 yıllık finansal denetleme raporunu katılımcılara sundu. Dernek Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de kuruluş itibariyle 3 yıl boyunca yapılan çalışmalar ile ilgili üyelere faaliyet raporunu aktardı.

Zehra Öney “31 Ocak 2019 tarihinde kurulan Derneğimiz 3 yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz 3 yıllık dönem zarfında birbirinden değerli eğitim iş birlikleriyle ve eğitmenlerle 2000 gencimizin uzmanlık alarak istihdama katılımını destekledik. Emeği olan tüm yönetim organları üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyor, yeni kurul üyelerimize başarılı ve fayda odaklı bir çalışma dönemi diliyorum. Teknolojide Kadın Derneği Ailesi yeni yönetim döneminde belirlediği hedefler odağında çalışmalarına aynı şekilde devam edecek!” dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Zehra Öney (360+ Media Interactive), Ahu Altuğ (Nike Türkiye), Ayşegül Arıcan Şeker (Vodafone Türkiye), Banu Arıduru (Çelebi Gıda), Berrak Kutsoy (Esas Holding), Bulut Arukel (Figo Para), Çağanur Atay Uçtu (Media Markt), Didem Duru (Cisco), Dilek Duman (Preminum), Ebru Özdemir (Limak Holding), Ersin Esentürk (EnerjiSA), Hayriye Karadeniz (Ford Otosan), Işıl Hasdemir (Dell), İlke Çarkcı Toptaş (Meta), Ömer Uyar (Intertech), Özlem Kalkan (SabancıDx), Pınar Anapa (Akbank) ve Yasemin Bedir Değerli (Mastercard).

Derneğin Etik Kurulu’na Ayşe Şule Bilgiç (Düşyeri), Başak Purut (Ekşi Teknoloji), Çiğdem Ayözger Öngün (SRP-Legal), Esra Şengülen Ünsür (Artı İletişim Yönetimi), Feyza Narlı (Manpower Group), Hakan Öker (TAV), Özlem Kahramaner (Arksigner Yazılım), Özlem Yanmaz (Deloitte Digital), Semra Kandemir (Hitit) ve Serdar Çelik (Adcolony); Denetim Kurulu’na, Erdem Tolon (Kantar Medya), Özlem Elver Karaçetin (PwC), Pelin Kocaalp (Hill & Knowlton), Rana Tülün Yazıcı (Dress Best Uniforms), Sühendan Işık (OBSS) ve Zafer Kaşıkara (Draeger) seçildi.

Derneğin Danışma Kurulu’na Ahmet Dördüncü (Akkök Holding), Ayşegül Dicle Aydın (ADA Global Partners), Barış Öney (Globalturk Capital), Benay Bitirici Bakışkan (Arçelik), Demirhan Şener (Sistem Global), Derya Matraş (Meta), Eda Uluca Özcan (Sodexo), Elvan Ünlütürk (Sun Tekstil), Emin Hitay (Hitay Holding), Emre Alaman (HP Türkiye), Erman Karaca (TFI TAB Food Investment), Esra Demirkaya Koca (mSix), Fügen Toksü (Toksü ve Chase), Hakan Ateş (Denizbank), İsmail Esin (Esin Avukatlık Ortaklığı), Mehmet Nane (Pegasus), Mert Baki (Yemeksepeti), Murat Yeşildere (Egon Zehnder), Uğur Talayhan (Swissotel) ve Volkan Biçer (Ludus) seçildi.