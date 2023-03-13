Taç, yeni ve fonksiyonel ürünleriyle Host İstanbul'da yerini aldı

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Genel Müdürü Esra Kuşdemir'e mikrofon uzattık. Kuşdemir, markanın dünden bugüne geldiği noktayı anlatırken, önümüzdeki dönemde Türkiye'den dünyanın her noktasına E-İhracat yapacaklarının altını çizdi.