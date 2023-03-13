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Taç, yeni ve fonksiyonel ürünleriyle Host İstanbul'da yerini aldı
Ev ve mutfak gereçleri endüstrisini bir araya toplayan HOST İstanbul, yeni ürünleri yakından incelemek, karşılaştırmak ve eşsiz ürünler satın almak için en ideal fuarlar arasında gösteriliyor. En yeni ve özgün ürünlerin sergilendiği fuarda mutfak eşyaları alanında yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Taç Ev ve Mutfak Eşyaları, fuarın en dikkat çeken stantlarından biriydi.
İş Dünyası 13.03.2023, 17:23
Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Genel Müdürü Esra Kuşdemir'e mikrofon uzattık. Kuşdemir, markanın dünden bugüne geldiği noktayı anlatırken, önümüzdeki dönemde Türkiye'den dünyanın her noktasına E-İhracat yapacaklarının altını çizdi.