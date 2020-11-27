PORLAND’TA 3 YÖNETİCİDEN BİRİ KADIN

Porland, kadınların işgücüne katılım oranlarını yükseltmek amacıyla kadın istihdamını sürekli artırıyor. Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, kendilerini kadın dostu bir şirket olarak konumlandırdıklarını belirterek "Yönetim Kurulumuzun yüzde 33'ü kadınlardan oluşuyor. Beyaz yaka kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 60'a ulaşırken, Bilecik'teki üretim tesisimizdeki kadın çalışanlarımızın oranı ise yüzde 48" diyerek hedeflerinin bu oranları daha da artırmak olduğuna dikkat çekiyor.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA SEÇENEĞİ



Merkez ofisleri ve yönetim kadrolarının yanı sıra fabrikalarında dökümhane, sırlama, torna şekillendirme gibi birimlerde de kadın çalışanlarının daha fazla olduğunu söyleyen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, " Kadınların yaratıcı, detaycı yapısı ve verimlilik odaklı olmaları iş süreçlerimizin iyileşmesine katkı sağladığı gibi kadın çalışanlarımızın fazla olması kadınların daha fazla işgücüne katılımıyla birlikte genel istihdama da fayda sunuyor” dedi. Çocukları 3-7 yaş aralığında olan kadınlara kısmi zamanlı çalışma olanağı sunan yasanın üzerine 7 yaşından büyük çocuğu olan kadın çalışanlara da kısmi süreli çalışma seçeneği sunduklarını anlatan Pamukçu, “Hedefimiz, Porland bünyesine dahil edebildiğimiz kadar çok kadın çalışan dahil etmek. Yönetici pozisyonlarında daha fazla kadına olanak sunarak bu konuda sektörümüzdeki liderliğimizi de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. “KADINLAR PORSELENE AYRI BİR DEĞER KATIYOR” Porselenin, doğası gereği yaratım süreci hiç bitmeyen bir sektör olduğunun altını çizen Pamukçu, "Özgün tasarımlarımızın altında kadın çalışanlarımızın imzası var. Kadınların ayrıntılı bakış açıları, detaycılıkları ve planlama güçlerinin getirdiği avantajları işlerine yansıtabilme becerileri, Porland'a büyük bir değer katıyor ve yenilikçi ürünlerimiz için de ilham veriyor" şeklinde konuştu.



