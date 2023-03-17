Petronet, Petroleum İstanbul Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Müşterilerine sunduğu yeniliklerle sektörde bir adım öne çıkan Petronet; Akaryakıt Otomasyon Sistemleri, Back Office sistemleri, Güneş enerjisi sistemleri ve inşaat sektörlerine ilişkin çalışmalarını görücüye çıkarttı. Fuarda standını ziyaret ettiğimiz firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, Ekovitrin Haber Merkezi'inden Ali karabaş'ın sorularını yanıtladı.

ALİ KOÇ PETRONET STANDINI GEZDİ...

Tüyap Kongre Merkezi'nde düzenlenen Petroleum Fuarı'nı ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PETRONET standını da gezerek, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici ile sohbet etti. Otomasyon, enerji, üretim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren PETRONET Group'un Yönetim Kurulu başkanı Haluk Gemici aynı zamanda Sarı Lacivert Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Petronet ayrıca, Fenerbahçe Kolej Erkek Basket takımının da forma sponsorlarından biri olarak genç sporculara destek veriyor.

Furdaki standında Akaryakıt Otomasyon Sistemleri, Back Office sistemleri, Güneş enerjisi sistemleri ve inşaat sektörlerine ilişkin çalışmalarının da sergilendiği Petronet, 16-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda, yerli ve yabancı müşterileri ile buluşuyor.