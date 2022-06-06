Payten, Perakende Günleri'nde Ziyaretçilerden Tam Not Aldı!
Perakende Günleri, 2001 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük iş dünyası organizasyonu, uluslararası alanda da sayılı organizasyonlardan biri olarak gösteriliyor. İş ortaklarına sunduğu ödeme sistemleriyle kalıcı çözümler sunan Payten, Perakende Günleri'nde ziyaretçilerden tam not aldı.
Perakende Günleri, konferans, fuar, perakende güneşi ödülleri, özel etkinlikler ve B2B toplantıları ile perakende sektörü için bilgi ve deneyimin aktarıldığı, yeni iş birliği adımlarının atıldığı, başarının ve coşkunun paylaşıldığı sektörün en büyük buluşması.
Bankaların, üye işyerlerinin ve girişimcilerin tercihi
Paratika üye işyerlerine 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında Sanal POS vermek üzere lisans almış bir kuruluş olup, firmalara tek bir teknik entegrasyonla paket Sanal POS çözümü sunmaktadır. Paratika, online kredi kartı ile tahsilat yapmak isteyen firmaların ihtiyacı olan Sanal POS altyapısını, tek tıkla ödeme, tekrarlayan ödeme, fraud kontrolü, tek kanaldan mutabakat şeklinde paket halinde çözüm olarak sunmaktadır.
Paratika CEO’su ve Payten Türkiye Ülke Müdürü Burak Kutlu
Perakende Günleri’nde standıyla ilgi çekendanışmanlık sektörünün öncü kuruluşlarından Payten, ziyaretçilerden tam not aldı. Mikrofon uzattığımız Paratika CEO’su ve Payten Türkiye Ülke Müdürü Burak Kutlu, firmanın faaliyetlerini ve hedeflerini Ekovitrin Haber Merkezi’nden Arzu nur Çetintürk'e anlattı.
Detaylı bilgi için TIKLAYIN