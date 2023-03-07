Karaca, Ambiyans 2023'te yeni ve fonksiyonel ürünleriyle katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı

Fuar kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan her bir yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturuldu, katılımcılara da fuardan elde ettikleri gelirin yüzde 5ini bağışlamaları için destek çağrısında bulunuldu. Yabancı katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz konaklama imkanı sunulan fuarda, AFAD ve Türk Kızılay Derneği de açtıkları stantlarla hem farkındalık oluşturdu hem de depremzedelere bağış toplandı…

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin: “Stratejik ve sektörel ortağı olmaktan gurur duyduğumuz Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda markalarımızla yerimizi aldık. Dünya liginde üst sıralara tırmanmak, Türk markalarının üretim, imkan ve kabiliyetlerini tescil ederek, küresel pazardan daha fazla pay alabilmelerini sağlamak yegane hedefimizdir. Sektörümüzün ticari potansiyelinin gücüne güç katacağına inandığımız fuarımızın; markalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

200’den fazla üretici ve markanın katılımcı olduğu fuara dünyanın dört bir yanından 77 ülkeden yüzlerce profesyonel alıcı yer aldı.

"Mutfak, sofra ve ev tekstili kategorilerinde katma değerli fikirler geliştirerek insanların sevdikleriyle paylaşmaya değer bulduğu anların bir parçası olmak için varız" felsefesiyle yola çıkan Karaca, Ambiyans 2023'te görücüye çıkardığı ürünleriyle katılımcı ve ziyaretçilerden tam not almayı başardı.

Türkiye'nin hemen hher noktasında ulaşılabbilir mağazalarıyla müşterilerine hizmet veren Karaca, Ambiyans 2023''te görkemli standı ve Türkiye'de örneği olmayan yeni ve fonksiyonel ürünleriyle ilgi odağı olmayı başardı.

Markanın Genel Müdürü Necip Gürbey'i Karaca standında ziyaret ettik ve firmanın dünden bugüne geldiği noktayı konuştuk. Bu keyifli söyleşiyi de sizlerle paylaşıyoruz.