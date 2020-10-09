İZODER Başkanı Levent Gökçe: “Güvenli, sağlıklı ve konforlu binalarda yaşamamız yalıtımla mümkün”

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan ‘Dünya Konut Günü’nün barınma hakkını tüm insanlığa hatırlatmak için ilan edilmiş bir gün olduğunu belirten Levent Gökçe, “Tüm dünyada yeterli konut üretimi gerçekleştirilirken çevreye duyarlı kentleşmeye özen gösterilmeli. Barınma ihtiyacının karşılandığı noktada, yalıtım uygulamaları büyük önem taşıyor. Yalıtımın sağlık, güvenlik ve ekonomik açıdan tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir boyutu var” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’ ile ülkemizde uygulanan yalıtım mevzuatlarının AB ülkeleriyle aynı seviyeye getirilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını belirten Levent Gökçe, binalarda yalıtım uygulamalarının önemini şöyle sıraladı: “Enerji verimliliği kavramının giderek önem kazandığı günümüzde, yalıtım bilinciyle hareket edilmesi gerekiyor. Yaşadığımız binada dengeli ısı dağılımını sağlayarak sağlığımıza büyük ölçüde katkıda bulunan ısı yalıtımı, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önemlerin başında geliyor. Isı yalıtımı ile kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerjiden yüksek oranda tasarruf sağlanıyor.

‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ ve ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’, İZODER’in yıllar süren emek ve katkıları ile ülkemize kazandırıldı. Her iki yönetmelik de toplumun güvenli, sağlıklı konforlu binalarda yaşama hakkına hizmet edecek hayati önemde yönetmeliklerdir. Bina dayanımı için gerekli olan su yalıtımı, korozyonu önleyerek binaları ömrü boyunca koruma altına alıyor. Ses yalıtımı şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı önlem almamızı sağlıyor. Yangın çıktığında binanın en hızlı ve güvenli bir biçimde terk edilmesini yangın yalıtımı uygulamaları sağlıyor. Bina tasarım ve yapım süreçlerinin en önemli güvenlik bölümlerinden biri olan yangın yalıtım uygulamalarının yeni bina ve renovasyon çalışmalarının bir parçası olması gerekiyor. Ülke olarak güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmak için binalarımızda standartlara uygun ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarını yapmamızın şart olduğu artık bilinen bir gerçek.”