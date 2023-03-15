Geberit, inovatif ürünleriyle suyun geleceğine yön veriyor

Kaynak tasarrufu sağlayan çevre dostu ve dayanıklı ürünlerle, su ve enerji tüketimini en aza indiren teknolojilere imza atan İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit, sorumluluk bilincini uzun yıllardır sürdürüyor. 30 yılı aşkın süredir sürdürülebilirliğe olan inancıyla hareket eden Geberit, daha sürdürülebilir bir sıhhi tesisat sektörüne yönelik değişimde öncü rol oynuyor. Yıllar içinde kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelerek kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisine dönüştüren marka, bu sayede Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne de önemli bir katkı sağlıyor.

“Geberit su ayak izi” ile su tüketimi daha ölçülebilir

Sürdürülebilir sıhhi çözümler geliştirirken düşük su, kaynak ve enerji tüketiminin yanı sıra çevre dostu malzemelerle yaşam kalitesinin artıran Geberit, kullanıcılarına bu doğrultuda zengin bir ürün yelpazesi sunuyor. Marka, bununla birlikte su ayak izi ile su tüketiminin yaklaşık yüzde 100’ünün nerede kullanıldığını da ölçebiliyor. Su tasarrufu söz konusu olduğunda rezervuarın ana unsur olarak ön plana çıktığı Geberit'te 1998’den 2021 yılına kadar kurulan tüm çift yıkama ve boşaltma rezervuarları ile geleneksel yıkama sistemlerine kıyasla sağlanan 38 milyon m3 su tasarrufu, doğal kaynakların korunmasına yardımcı oluyor.

Su tasarruflu Geberit ürünleriyle inşaat projeleri daha sürdürülebilir ve yeşil

Sürdürülebilirlik stratejisini yarını düşünerek gerçekleştiren Geberit’in su tasarrufunu mümkün kılan ürün gamı, ekolojik tasarım ilkelerine uygun olarak bir öncekinden daha iyi duruma gelecek şekilde üretiliyor. Bunun sonucunda yüksek dayanıklılığa sahip olan Geberit ürünleri, kullanıcısına uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı tanıyor. Yüksek teknolojiyle donatılan ürünleri sayesinde birçok projede sürdürülebilir inşaatın gerçekleştirilmesine fırsat tanıyan Geberit, 2022 yılında tüm üretimdeki su tüketimini 908 bin 407 m3 (önceki yıl 925 bin 230 m3) olarak gerçekleştirdiği için de çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Vitrifiye alanına entegrasyonun gerçekleştiği 2015 yılına kıyasla su tüketimi yüzde 22,4 oranında azaltan marka, özellikle laboratuvarlarda ve üretim sürecinde suyun yeniden kullanılması konusunda hassas davranıyor. Su tüketiminin yüzde 80 ile en büyük paya sahip olduğu vitrifiye üretimine yönelik geliştirmelerini gerçekleştiren Geberit, bu sayede 2024 yılına kadar bu alandaki su tüketimini 6,4 l/kg'dan 5,6 l/kg'a düşürmeyi hedefliyor. 2022 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin payını 27 GWh daha artırarak 112 GWh'ye çıkaran Geberit, böylelikle 2022 sonu itibarıyla elektriğin yüzde 70'inden fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından ve sertifikalı yeşil üretimden elde ediyor.