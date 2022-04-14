Dünya Yatırımcı ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin ülke ve şehir temsilcileri İstanbul'da iftarda buluştu

Organizasyonda konuşan Duysiad Başkanı Ahmet Kızılöz, dünyanın bir çok ülkesinde Duysiad ticaret Merkezleri açtıklarını, üyelerin bu merkezlerde ürünlerini sergileme ve ihracat imkanları konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi.

İftar yemeğine, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Romanya'dan Ercan Çölmekci,Almanya'dan Ahmet Ziya Küçük, Ekovitrin Medya Grubu Başkan yardımcısı ve CEO'su Seref Özata, Fas'ta önemli calışmalar yürüten iş insanı Şermin Bahşiş, İzmir Temsilcisi Tuba Sena Örükler, İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Endonezya Konsolosu Abdi Satya Utana, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Marat Tansykkuzhin, Bulgaristan Ticari Konsolosu Toşko Tomov, iş insanları Vahap Odabaşı, Serhat Kasımoğulları, Koray Temoçin, Barbaros Sayıl, Cebrail Semiz, Tahsin Durmaz ve dernek üyesi olan çok sayıda iş insanları katıldı.

İftar sonrası, iş insanlari sektörde yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi alisverisinde bulundular.

Genel Merkezi İstanbul’da bulunan DUYSİAD’ın, Ankara,Konya,İzmit, Nijerya, Dubai,Arabistan,İran,Romanya, Umman, Çin’de temsilcilikleri bulunmaktadır.