Daikin, Türkiye’nin ilk R32’li VRV’sini sektörle tanıştırıyor

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, yenilikçi çözümlerle, ‘Birlikte sürdürülebilir bir gelecek yaratma’ temasını hayata geçirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir çözümler üretmek, kullanım performansını artırmak, kurulumu kolaylaştırmak ve CO 2 ayak izini azaltmayı hedefleyen Daikin, Türkiye’nin ilk R32 soğutucu gazlı VRV 5-S cihazını 3 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştireceği dijital lansmanla sektörle buluşturmaya hazırlanıyor.

3 Aralık 2020 tarihinde 20:00-21:00 saatleri arasında Daikin İklimlendirme Teknolojileri Deneyim Merkezi’nde yapılacak dijital lansmanın moderatörlüğünü Merve Yıldırım yapacak. Açılış konuşmasını yapacak olan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, markanın sürdürülebilirlik ilkesine verdiği öneme değinecek. Mühendislik Sistemleri Satışından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Türkoğlu’nun ürün gamı ve satış ekibinin uzmanlığını anlatacağı konuşmasından sonra Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı söz alarak, servis gücünü vurgulayacak. VRV Sistemler Satış Müdürü Murat Nazlıay ve İş Geliştirme Danışmanı Turgay Yay da yeri ürün R32 soğutucu gazlı VRV 5-S’in ürün özelliklerini sunduktan sonra izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Dijital lansmana katılım için: https://yayinda.tv/daikin