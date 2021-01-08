COSMED ile ışıl ışıl bir Sevgililer Günü

Yılın en romantik ayı yaklaşıyor. Bu özel günde hem kusursuz hem de sağlıklı bir görünüm isteyenlerin imdadına COSMED Cosmeceuticals yetişiyor. Her yaş ve her cilt tipine uygun geliştirdiği ürünleriyle tüm ihtiyaçları karşılayan COSMED Cosmeceuticals, birbirinden özel 3 farklı ürünü ile Sevgililer Günü’nde sağlıklı bir cilt bakım imkanı sunuyor.

Pürüzsüz bir cilt için: Krem Peeling

Sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanın yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, makyaj, çevre kirliliği gibi etmenlerden ve siyah noktalardan arındırılması büyük önem taşırken,

cilt tipine uygun ürünler kullanmak da ışıl ışıl bir görünümün anahtarları arasında yer alıyor. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan karma ciltlerin haftalık bakım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen krem peeling, ince granül yapılı asit içermeyen formülüyle cildin nem dengesine zarar vermiyor.

Hassas ciltlere özel Kızarıklık Karşıtı Bakım Kremi

Yoğun kızarıklık problemi ve hassasiyet yaşayan cilde sahip kişiler için özel olarak geliştirilen kızarıklık karşıtı krem, nemlendirici ve cilt hassasiyetini dengeleyici formülüyle kızarıklığa eğilimli ciltlerin günlük bakımını sağlıyor. 28 günde cilt kızarıklarında %86 etkinlik oranıyla %19 azalma sağlayan bakım kremi, göz çevresi haricinde tüm cilde uygulanabiliyor.

Cildinizi çevresel etkilerden Atopia Temizleme Yağı ile koruyun

Cildin çevresel etmenlerden arındırılmasına ve nemlendirilmesine yardımcı olan temizleme yağı, kuru ve kuruluk kaynaklı cilt problemleri yaşayan ciltlere sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Nemlendirme özellikli temizleme yağı, cildi nemlendirirken cildin ihtiyacı olan günlük yatıştırıcı hijyeni de sağlıyor. Hafif masaj eşliğinde cilde uygulanan ürün, hem yüz hem de vücutta kullanılabiliyor.

COSMED Cosmeceuticals’ın uluslararası standartlardaki güvenilir ürünleri; yetkili eczaneler ve Watsons mağazalarında satışa sunuluyor.