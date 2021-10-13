BCCT Yeni Yönetim Kurulu Görevde

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo Genel Kurul öncesinde BCCT’nin Birleşik Krallık ve Türkiye arasında ticaretin gelişimindeki katkısının yıllar içinde artarak devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Genel Kurul sırasında yaptığı konuşmada Chris Gaunt OBE, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında ticari ilişkileri ve yeni işbirliklerini geliştirmek hedefiyle, BCCT’nin 134 yıldır ticari köprü görevini üstlendiğine dikkat çekti.

İki ülke arasında karşılıklı yatırım ve işbirliği fırsatlarının son beş yılda, 2019 yılı itibariyle, 19 milyar Sterlin’e ulaştığını ifade eden Gaunt, bu başarıda BCCT’nin yüksek düzeyde profesyonellikle kaliteli hizmet vermesi, network ve etkinlik ekipleri ile Yönetim Kurulunun titiz çalışmaları ve üyelerin katılımcı katkısının önemine vurgu yaptı. Pandemi nedeniyle, yeni normal koşullarında geliştirilen toplantı ve etkinlik platformlarının katılımlardaki performansı olumlu yönde etkilediğini ifade eden Gaunt; “ Bu değişimlerle birlikte BCCT, yeni dijital çağa dahil olmayı ve uyum sağlamayı, hizmetlerine ESG (Çevresel ve Sosyal Yönetişim), sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği girişimlerini dahil etmeyi ve iki ülke arasındaki ticari fırsatları ve potansiyeli, en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Brexit öncesinde ve imzalanan yeni Serbest Ticaret Anlaşması sırasında ve sonrasında Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bölümü – DIT ile yakın çalışma içinde ikili ticarete ivme kazandırmaya katkılarımızı sürdürüyoruz. “ dedi.

2021 -2023 dönemi BCCT Yönetim Kurulu Tam Liste

BCCT Yönetim Kurulu Asil Üyeleri;

Chris Gaunt (Başkan), Alan Mellaart (Başkan Yardımcısı), Anthony Phillipson (Üye),

Tamsyn Sarah Mileham (Üye), Tayfun Uğur (Üye), Demet Özdemir (Üye),

Mark Richardson (Üye)

BCCT Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri;

Nurgül Eyüboğlu, Melike Aydın, Serra Abbasoğlu Birgül, Işıl Baytok, Vefa Reşat Moral, Görkem Kiriş Gümüşel, Tim Bright

BCCT Denetim Kurulu Asil

İzzet Özberki, Atıf Mehmet Özdeniz, Karen Denise Akıncı

BCCT Denetim Kurulu Yedek

Kaan Başaran, Elvan İnanlı, Kaşif Atun