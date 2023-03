Aytemiz, sektöre yeni bir soluk getiren yenilikçi ürün ve hizmetleriyle, Petroleum İstanbul Fuarı’nda

Bu yıl 16.’sı düzenlenen ve alanında bölgenin en büyük ve en çok ziyaret edilen fuarlarından olan Petroleum İstanbul Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon, Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı’nda yerini alan Aytemiz, şaşırtan ürün ve hizmetlerini sergilediği standında ziyaretçilerini ağırladı.

Yeni nesil E-şarj üniteleri Petroleum İstanbul’da görücüye çıkıyor

Elektrikli araçlar için Türkiye’de ilk defa Aytemiz istasyonlarında hizmete sunulan E-şarj hizmetinin, bu sene de fuarda büyük ilgi gördü. E-şarj ünitelerinin kurulması hususunda akaryakıt sektöründe öncü olan Aytemiz, 2023’te kullanacağı yeni nesil E-şarj ünitelerini Petroleum İstanbul ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Şu anda 9 istasyonunda bulunan e-şarj hizmetini, 2023 yılında yapacağı yeni yatırımlarla artırmayı hedefleyen Aytemiz, Türkiye’deki elektrikli araç sürücüleri için öncelikli tercih noktası olmayı hedefliyor.

Türkiye’de sadece Aytemiz istasyonlarında Self Servis konsept

2019’da hayata geçirdiği Self Servis konseptiyle müşterilerine benzersiz bir yakıt alışverişi deneyimi sunmaya başlayan Aytemiz; bu konsept sayesinde sürücülerin araçlarına, ihtiyaç duydukları yakıtı istasyonda sıra beklemeden, kendi kendilerine kolay bir şekilde ikmal edebilmesine olanak sağlamıştı. Şu anda 88 istasyonda Self Servis hizmeti sunan Aytemiz’in bu konsepti, son dönemde özellikle Z kuşağı ve kadın sürücüler tarafından ilgi görüyor. Ayrıca, her litre akaryakıt alımında sağladığı indirim sayesinde ekonomisine önem veren sürücüler tarafından çok fazla tercih ediliyor. Fuar süresince, fuar ziyaretçileri Self Servis konseptini Aytemiz standında yakından görme şansını yakaladı.

Dünyada bir ilk: Motorcu Dostu İstasyon

Dünyada bir ilk olan ve motosiklet sürücüleri tarafından büyük ilgi gören Aytemiz’in Motorcu Dostu İstasyon konsepti, fuar boyunca stantta sergilenen önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Şu anda Aytemiz’in 146 istasyonunda yer alan bu konsept; motosiklet sürücülerine özel park alanları, pompa adasında kaymaz zemin; kask, mont ve eldiven gibi eşyaları bırakacak kilitli dolaplar, motosiklete yakıt damlamasını ve çizilmeyi engelleyen yakıt koruyucu bez gibi üzerinde düşünülmüş detaylarla eşsiz bir istasyon deneyimi sunuyor.

Yeni nesil market konsepti: ON 7/24 Market

Müşterilerine sunduğu yeniliklerle sektörde farklılaşan Aytemiz, dünyadaki sektörel dönüşümü de yakından izliyor. Aytemiz, sürücüler için sadece akaryakıt istasyonu değil, aynı zamanda yolculuğa konfor katacak tüm unsurları barındıran önemli bir perakende noktası olma hedefi ile sunduğu yeni nesil market konsepti ON 7/24 Market’i fuarda ziyaretçilerle buluşturuyor. İtalyan lezzeti illy çekirdek kahve çeşitleri ve 2.500’ü aşkın ürün seçeneğinin tüketicilere sunulduğu ON 7/24 Market konseptinin, yıl sonunda 90 noktaya ulaştırılması hedefliyor.