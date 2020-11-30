Albaraka Türk bu yıl da Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Türkiye’de 35 yılı aşkın bir süredir katılım bankacılığı sektöründe faaliyet gösteren Albaraka Türk, sürdürülebilirlik alanında da sektörünün lider bankası olmaya devam ediyor. Başta iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atan Albaraka Türk, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi*ne dâhil edilirken, gerçekleştirdiği çalışmalara ve gelecek stratejilerine Sürdürülebilirlik Raporunda yer veriyor.

Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Dâhil Olan İlk ve Tek Katılım Bankası

2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer alan Albaraka Türk, yapılan değerlendirmeler sonucunda 27 Kasım 2020 tarihi itibariyle endekse dâhil edilen ilk ve tek Katılım Bankası olma unvanını yineledi. Katılım Bankacılığı sektöründe sürdürülebilirlik konusunda çok kapsamlı çalışmalar yürüten ve bu çalışmaları raporlayarak tüm paydaşlarıyla paylaşan Albaraka Türk, sürdürülebilirliği kurum stratejisinin yapıtaşlarından biri olarak değerlendiriyor.

Tüm İş Modeli Sürdürülebilirliğe Uygun Şekilde Kurgulanıyor

Albaraka Türk Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ömer Emeç, sürdürülebilirliğe bakış açılarını şu sözlerle ifade ediyor: “Albaraka Türk olarak her yıl geliştirerek güncellediğimiz strateji planı ve yol haritamızda sürdürülebilirlik çalışmalarına da yer veriyoruz. Tüm iş modelimizi sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurguluyor ve buna yönelik adımla atıyoruz. Elbette bu adımların atılmasında Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi ve Genel Müdürlüğümüze bağlı Sürdürülebilirlik İcra Komitesi’nin rolü büyük. Özellikle çalışanlarımızın gönüllü olarak katkı ve katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da sürdürülebilir işler gerçekleştirebilmeyi mümkün kıldık.”

Albaraka Türk, gönüllü çalışmalarla sektörde öncü

Halka açık şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını yatırımcılara raporlamaya aracılık eden ve uluslararası bir kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project-CDP) geçtiğimiz yıl Albaraka Türk gönüllü olarak yanıt vermiş ve C derecesini elde etmişti. Albaraka Türk aynı özveriyle sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kazandırdı ve bu yıl da CDP İklim Değişikliği anketini yanıtlayarak “B” ve CDP Su Güvenliği anketini yanıtlayarak “B-“ notlarını alan tek katılım bankası oldu. CDP çevre verileri aynı zamanda, Türkiye’de uygulanmakta olan Sürdürülebilirlik Endeksi tarafından da referans alınıyor.

Albaraka Türk CDP çalışmalarını genişleterek SBTs (Science Based Targets-Bilimsel Temelli Hedefler Oluşumu) ile ilerlemeyi ve Bankanın tüm iklim yükünü hesaplayarak bilimsel temelli hedefler vermeyi amaçlıyor. Buna ek olarak TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosure-İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Gücü) önerilerini uygulamak için hazırlıklara başlayan Albaraka Türk, Banka finansallarının iklim risklerini yansıtacak şekilde düzenleme yapmayı hedefliyor. Hâlihazırda gönüllü olarak gerçekleştirilen bu çalışmaların gelecekte tüm kurumlar tarafından zorunlu olarak yapılacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Albaraka Türk gönüllü olarak gerçekleştirdiği bu çalışmalarla sektörde öncü konumda olmayı hedefliyor.

Geri Dönüştürülebilir Sürdürülebilirlik Raporu

Bu bağlamda Albaraka Türk’ün Sürdürülebilir Bankacılık Programı kapsamında hazırlamış olduğu 2019 Sürdürülebilirlik Raporu Bankanın bu alanda gerçekleştirdiği tüm çalışmaları ve yol haritasını içeriyor. İlgili raporun geri dönüştürülebilir kâğıt kullanılarak üretildiği ve Albaraka Türk’ün kurumsal web sitesinde paylaşılarak tüm paydaşların erişimine sunulduğu belirtiliyor.