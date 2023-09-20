Her tatil fırsatını değerlendirerek Van’a gelen İranlı turistler, şehrin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Gündüz alıveriş yapıp, akşam eğlence merkezlerinde gönüllerince tatilin keyfini çıkaran İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

Bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği Van’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı. İranlı turistlerin Van’ı ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren turizmciler, bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini söylediler.



İranlıların ziyaretinin özellikle esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB) Başkanı İsa Berge, “İlimizde yıllardır süren İranlı misafir yoğunluğu var. 2 gün önce Kapıköy Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 11 bin turist Van’a giriş yaptı. Van’daki otellerde doluluk oranına baktığımızda Van’da müthiş bir turizm hareketliliği var. Bunun yanında Van’da bölge çapında da devam eden bir turizm potansiyeli var. Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Diyarbakır illerinden de müthiş bir misafir akımı var. Van Gölü Havzası, kendisini sürekli besleyen, turizm potansiyelini kendi içinde barındıran bir turizm şehri oldu. Yaklaşık yılda yarım milyon insan Van’a akın etmekte. Turizm sezonu bitti diyorlar ama Van’da turizm sezonu bitmedi. Maşallah şu an bile caddelerimiz, sokaklarımız, lokantalarımız, kafelerimiz ve sahil kıyılarımıza baktığımızda İranlı misafirlerimizi görebiliyoruz. Bu anlamda Van artık sadece yaz turizmi değil, kış turizmine de hazır. Yerel halkımızdan isteğimiz şudur. Gelen misafirlerimize özverili davranarak, güzel bir fiyat politikası benimseyerek onları içinde barındırmalarıdır. Ben inanıyorum ki Van halkımız bu anlamda duyarlıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız da özellikle bu anlamda kendini yenilemiş. Afişlere ve camlardaki yazılara baktığımızda özellikle Farsça, İngilizce ve Türkçe yazılarla gelen misafirlere hitap etmekteler. Kendimizi artık Türkiye’deki bütün turizme hazır bir şehir olarak görmekteyiz” dedi.

Turizmin bütün sektörlere dokunan bir sektör olduğunun altını çizen Berge, “Turizm, A’dan Z’ye kadar bütün sektörlere dokunur. Konaklamacısı, marketçisi, giyimcisi, manavcısına dokunur. Gelen misafirlerimizi turist anlayışı ile değil, misafir anlayışı ile sahiplenelim. Özellikle Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyon çalışmalarının bitirilmesi ve kapının açılmasıyla birlikte şehre büyük bir ekonomik katkı var. Çevre illerden hiçbirinde bu kadar potansiyeli bulamazsınız. Bunu biz İran ve İran sınırına borçluyuz. İran, bizim için olmazsa olmazdır. Bu noktada ben esnaf ve sanatkarlarımızın yanında Van halkına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Van esnafı ise İranlı turistlerin şehrin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, bunun 12 aya yayılması temennisinde olduklarını yinelediler.