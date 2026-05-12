Hacıosmanoğlu, futbol camiasında yürütülen bahis soruşturmasının sürdüğünü belirterek, kulüp yöneticilerine ilişkin hazırlanan dosyanın kısa süre içinde federasyona ulaşacağını söyledi. Sürecin şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Hacıosmanoğlu, “Önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Liste geldikten sonra süreç yaklaşık 1,5 ay sürebilir” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın yalnızca hakem ve oyuncularla sınırlı olmadığını belirten TFF Başkanı, kulüp çalışanlarının da inceleme kapsamında olduğunu ifade ederek, futbolun temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.

“Yabancı hakem bir kereye mahsustu”

Yabancı hakem tartışmalarına da değinen Hacıosmanoğlu, bu uygulamanın kalıcı bir politika olmadığını belirterek, “Yabancı hakem bir kereye mahsustu, o günün atmosferine özeldi. Kendi hakemlerimizi korumak içindi” dedi.

Türk hakemlerinin performansına da sahip çıkan Hacıosmanoğlu, istatistiklere göre Avrupa’nın 5 büyük ligiyle kıyaslandığında daha az hata yapıldığını savundu.

“Ligin kaderini hakemler belirlemedi”

Hakemlerin bu sezon lig sonuçlarına doğrudan etki etmediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, geçmiş yıllarla kıyaslama yaparak mevcut dönemde daha dengeli bir yapı oluştuğunu söyledi.

Medya eleştirilerine de yanıt veren TFF Başkanı, maç yorumlarının uzun ve yıpratıcı şekilde yapılmasının futbol atmosferini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kulüp yönetimlerine mesaj

Kulüp yönetim yapılarının da değişmesi gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, Avrupa kulüpleriyle kıyaslama yaparak Türkiye’de daha kurumsal bir sisteme ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Tek tip sözleşme” uygulamasına geçildiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, kulüplerin mali disiplin içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Takım ve Montella açıklaması

A Milli Futbol Takımı’na da değinen Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella’nın performansından memnun olduklarını söyledi. Montella için “Bizde kalacak, gitmesine izin vermeyiz” ifadelerini kullanan TFF Başkanı, milli takımda güçlü bir aile ortamı oluştuğunu belirtti.

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in sakatlıklarının ciddi olmadığını da açıklayan Hacıosmanoğlu, iki oyuncunun kısa sürede takıma katılmasını beklediklerini söyledi.

“Futbolun temizliği için süreç devam edecek”

Bahis soruşturmasının genişleyerek süreceğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, futbolun tüm paydaşlarının bu sürece destek vermesi gerektiğini belirterek, “Amacımız futbolun tamamen temiz bir yapıya kavuşması” dedi.