Alman basınına konuşan Wadephul, önümüzdeki dönemde Avrupa’nın müzakere sürecinde daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, “Fransa ve İngiltere ile E3 formatında müzakereleri yeniden başlatmak için yeni bir girişimde bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Wadephul ayrıca ABD ve Ukrayna ile temasların sürdüğünü söyledi.

Avrupa kulislerinde, yeni girişimin arkasında Washington yönetiminin son dönemde dikkatini İran eksenli gelişmelere yoğunlaştırmasının etkili olduğu yorumları yapılıyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin Ukrayna savaşında diplomatik ağırlıklarını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan Kremlin’den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupalılarla diyaloğa açık olduğunu ifade ederek, “Avrupalılar müzakereye hazır olduğunda biz de hazır olacağız” dedi. Ancak Peskov, mevcut siyasi atmosfer nedeniyle ilk adımı Moskova’nın atmayacağını vurguladı.

ABD arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son aylarda kayda değer ilerleme sağlanamazken, Avrupa’nın devreye sokmayı planladığı “E3 formatı” daha önce İran nükleer anlaşması sürecinde de kullanılan Almanya, Fransa ve İngiltere üçlüsünü kapsıyor.

Yeni diplomatik girişimin, savaşın gidişatında Avrupa merkezli yeni bir müzakere döneminin kapısını aralayıp aralamayacağı ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.