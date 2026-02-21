İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine dahil etme kararının “hukuka aykırı ve yersiz” olduğu savunuldu. Açıklamada, söz konusu kararın Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığı öne sürüldü.

Bakanlık, “karşılıklılık ilkesi” doğrultusunda hareket edileceğini belirterek, 2019 yılında ABD tarafından kabul edilen ve Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan eden karara destek veren ya da bu karara uyan ülkelere yönelik önlem alınmasını öngören yasal düzenlemeye dayanıldığını bildirdi.

Açıklamada, ilgili yasa kapsamında AB’ye üye tüm ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerinin söz konusu hükümlere tabi sayıldığı, karşı önlem kapsamında “terör örgütü” olarak tanındığı ve ilan edildiği ifade edildi.

Kalibaf’tan sert uyarı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da daha önce yaptığı açıklamada, AB’nin DMO’yu terör örgütü olarak nitelendirmesini ABD ve İsrail’in politikalarına uyum olarak değerlendirmişti. Kalibaf, bunun “sorumsuz bir adım” olduğunu belirterek, “Karşılıklı Önlem Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır ve bu adımın tüm sonuçlarından AB sorumlu olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

AB’nin kararı neydi?

Avrupa Birliği, 19 Şubat’ta gerçekleştirilen AB Konseyi toplantısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu resmen terör örgütleri listesine eklediğini açıklamıştı. Karar kapsamında DMO’nun mal varlıklarının dondurulması ve finansal kaynaklara erişimin engellenmesi gibi yaptırımlar öngörülüyor.

AB, söz konusu adımı İran’daki protestoların bastırılması ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle gündemine almıştı. Tahran’ın son hamlesiyle birlikte taraflar arasındaki diplomatik gerilimin daha da artabileceği değerlendiriliyor.