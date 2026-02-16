İsrail basınında yer alan haberlere göre, ofiste yapılan rutin güvenlik kontrolleri sırasında fark edilen zarf üzerine bölgeye polis ve uzman ekipler sevk edildi. İlk incelemelerde zarfın patlayıcı madde içermediği bildirildi.

Adli tıp laboratuvarı personeli tarafından yapılan ön değerlendirmelerin ardından zarf, detaylı analiz için biyolojik inceleme yapılabilecek özel bir laboratuvara gönderildi. Yetkililer, ampullerdeki maddenin niteliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Öte yandan, Netanyahu’nun ofisi daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Kasım 2025’te ofis dışında bulunan şüpheli bir zarfın yapılan incelemeler sonucunda tehlikeli bir madde içermediği açıklanmıştı.