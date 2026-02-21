Programda konuşan NYPD Müslüman Toplum Lideri İmam Tahir Kukaj, Kur’an-ı Kerim okuyarak Ramazan’ın manevi atmosferine vurgu yaptı. Tilavetin ardından yapılan konuşmalarda birlik, kapsayıcılık ve toplumla bağların güçlendirilmesi mesajları öne çıktı.

Etkinlikte, teşkilat bünyesinde görev yapan 3 binden fazla Müslüman polis memurunun hem kurum içindeki temsiline hem de toplumla ilişkilerde üstlendiği role dikkat çekildi. Ramazan ayının dayanışma, sabır ve paylaşma değerlerini pekiştirdiği ifade edildi.

NYPD Yönetimi Törende Yer Aldı

Törene NYPD Emniyet Müdürü Jessica Tisch de katıldı. Müslüman Polisler Derneği Başkanı Waheed Akhter ve Başkan Yardımcısı Ali Hammutoğlu ile birlikte sembolik hilalin yakılmasına eşlik eden Tisch, farklı inanç gruplarının bir arada görev yaptığı teşkilatta kapsayıcılığın önemine işaret etti.

Çok sayıda üst düzey rütbeli personelin de hazır bulunduğu program, Ramazan ayının başlangıcını simgeleyen hilalin yakılmasıyla sona erdi.

Törenin, hem Müslüman polislerin kurumsal görünürlüğünü pekiştirdiği hem de NYPD yönetimi ile farklı inanç toplulukları arasında dayanışma mesajı verdiği belirtildi.