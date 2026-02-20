Güney Kore basınında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, USFK’ya bağlı çok sayıda F-16 savaş uçağı çarşamba günü Osan Air Base’ten kalkış yaptı. Uçakların Sarı Deniz üzerindeki uluslararası sularda uçuş gerçekleştirdiği ve Güney Kore ile Çin’in hava savunma tanımlama sahaları (ADIZ) arasındaki bir bölgeye yöneldiği belirtildi.

Bu gelişme üzerine Çin ordusunun da kendi savaş uçaklarını bölgeye gönderdiği ifade edildi. İki ülkenin jetleri arasında herhangi bir sıcak çatışma yaşanmadığı, ancak karşılıklı manevraların bölgede kısa süreli gerginliğe yol açtığı aktarıldı.

“Tatbikat öncesi Seul’e bilgi verildi”

Kaynaklar, USFK’nın tatbikat öncesinde Güney Kore ordusunu bilgilendirdiğini, ancak tatbikatın kapsamı ve amacıyla ilgili ayrıntı paylaşmadığını belirtti. Güney Kore Savunma Bakanlığı ve USFK olayla ilgili detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

Bakanlık yetkilileri, ABD ile ortak savunma duruşunun sürdüğünü vurgularken, ABD unsurlarının yer aldığı askeri operasyonlara ilişkin doğrudan doğrulama yapamayacaklarını kaydetti.

Zamanlama dikkat çekti

Sarı Deniz’deki bu gelişmenin, Washington yönetiminin Çin’e karşı bölgedeki müttefiklerinden daha fazla güvenlik sorumluluğu üstlenmelerini istediği yönündeki tartışmaların ortasında yaşanması dikkat çekti. Son dönemde USFK’nın rolünün yeniden tanımlanabileceğine dair spekülasyonlar gündemde yer alıyordu.

Uzmanlar, Sarı Deniz ve Doğu Asya hava sahasında ADIZ sınırlarının zaman zaman çakışmasının benzer gerilimlere zemin hazırladığını belirterek, taraflar arasında doğrudan bir çatışma yaşanmamasının tansiyonun kontrollü tutulduğuna işaret ettiğini ifade ediyor.