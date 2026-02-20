ABD ile İran arasında süren nükleer müzakereler devam ederken, Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi. The Wall Street Journal (WSJ), diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump’ın, Tahran yönetimini yeni bir nükleer anlaşmaya zorlamak amacıyla İran’a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı seçeneğini masaya yatırdığını yazdı.

Haberde, söz konusu planın büyük ölçekli bir savaşı tetiklemeden İran üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediği ifade edildi. Kaynaklara göre, planın onaylanması halinde saldırı birkaç gün içinde gerçekleştirilebilir ve İran’ın hükümet ile askeri tesisleri hedef alınabilir.

Farklı senaryolar değerlendiriliyor

WSJ’nin aktardığına göre Trump henüz nihai kararını vermiş değil. Masadaki seçenekler arasında:

İran’ın hükümet ve askeri altyapısını hedef alan dar kapsamlı bir operasyon,

Yaklaşık bir hafta sürebilecek ve rejim değişikliğine zemin hazırlayabilecek daha geniş çaplı bir askeri harekât

gibi farklı senaryolar bulunuyor.

Öte yandan bazı ABD’li yetkililerin, İran’a yönelik olası bir saldırının misillemeyle karşılık bulabileceği ve bunun Ortadoğu genelinde daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği yönünde endişe taşıdığı da belirtildi.

ABD ile İran arasındaki nükleer pazarlık sürecinin seyrinin, Washington’un atacağı adımlarda belirleyici olacağı değerlendiriliyor.