Yasemin Bahadır/Almanya

Törenler ve Anmalar

Hanau’da saldırı noktaları olan Heumarkt ve Kurt-Schumacher-Platz gibi alanlarda kurbanlar için çiçekler bırakıldı, dualar edildi ve sesiz anma törenleri yapıldı. Mezarlıkları bulunan Offenbach, Dietzenbach ve yurt dışındaki mezarlıklarda da anma programları gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği ve Frankfurt Başkonsolosluğu adına Hanau Belediye Başkanı ile birlikte çelenk bırakarak anmaya katıldı.

Yetkililerden Mesajlar

Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein, yaptığı açıklamada “Bu acı unutulmamalı” sözleriyle kurbanları andı; toplumun ve hükümetin ırkçılığa karşı kararlı duruşunu vurguladı. Rhein, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Almanya Federal Kültür Devlet Bakanı Wolfram Weimer de saldırının “demokratik ve açık topluma yapılan bir saldırı” olduğunu belirterek ırkçılığa karşı net bir tavır alınması gerektiğini söyledi.

Kurban Ailelerinin Tepkisi

Bu yılki sessiz anma biçimi bazı kurban yakınları tarafından eleştirildi. Özellikle Türk kökenli Sedat Gürbüz’ün annesi Emiş Gürbüz, sessiz tören kararını eleştirerek 19 Şubat’ın unutulmaya çalışıldığını savundu ve adalet taleplerini yineledi.

Saldırının Ardından

19 Şubat 2020’de Hanau’da aşırı sağcı bir saldırgan iki kafeye ateş açmış, aralarında göçmen kökenlilerin de bulunduğu dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Yakın zamanda bir kişi saldırı sonrası yaralanmalarının etkisiyle yaşamını yitirdiği için toplam kurban sayısı on kişi olarak kayıtlara geçti.

Geniş Kitlelerce Etkinlikler

Frankfurt, Köln, Berlin gibi büyük şehirlerde de “Say Their Names” (Onların isimlerini söyle) temasıyla yürüyüşler, panolar ve gece mum yakma etkinlikleri düzenlendi; binlerce kişi ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mesaj verdi.