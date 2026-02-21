İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Başkent Tahran'da uluslararası yarışmalarda ödül alan İranlı sporcular ile bir araya geldi. Ülke içindeki sorunlara değinen Pezeşkiyan, hükümet olarak tüm eksikliklere ve mevcut sıkıntılara rağmen çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "İran’ımız için canımız pahasına çalışacağız. Üzerimizde oluşturulan baskılara, sergilenen haksızlık ve insafsızlıklara rağmen toplumun birliğini güçlendirerek sorunların üstesinden gelmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik askeri tehditlerine de değinen Pezeşkiyan, dış baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, "Dünya güçleri haksızlıkla karşımıza geçip bizi boyun eğmeye zorlamak istiyor. Halkımız zorluklar karşısında nasıl başını eğmediyse biz de sorunlar karşısında boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ulusal birlik mesajı veren Pezeşkiyan, "Biz tek bir milletiz ve tek bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Tüm bu zorluklara karşı omuz omuza durmalı, anlaşmazlık ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birlik içinde hareket ederek ortaya çıkan yaraları iyileştirmeli, toplumda açılan tüm hasarları birlikte onarmalıyız" dedi.