Uşak’ta bir dizi programa katılan Yayman, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Seçimler 2028’de yapılacak”

Muhalefetin erken seçim çağrılarını eleştiren Yayman, “Türkiye’de erken seçim olmayacaktır. Muhalefet 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi ‘erken seçim’ diyor. Seçimler Allah izin verirse 2028 yılında, zamanında yapılacak” dedi.

Yayman, seçim tarihinin teknik olarak birkaç ay öne alınmasının ise ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunan Yayman, Meclis’in gerekli adımı atması halinde Erdoğan’ın bir kez daha aday olmasının önünün açılacağını söyledi. 2026 ve 2027 başında bir erken seçim ihtimalinin bulunmadığını vurguladı.

Muhalefete eleştiri

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’li belediyeleri de eleştiren Yayman, bazı şehirlerde altyapı ve ulaşım sorunları sürerken kaynakların verimli kullanılmadığını savundu.

“Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye’de muhalefet her şeye kara çalıyor, algı operasyonu yapıyor” diyen Yayman, CHP’nin Türkiye’nin büyüme ve küresel güç olma sürecine destek vermediğini ileri sürdü.

“Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır”

Yayman, “terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin olarak da bunun bir taviz ya da al-ver süreci olmadığını belirterek, toplumun endişe duymaması gerektiğini ifade etti. Sürecin bir devlet ve millet politikası olduğunu kaydeden Yayman, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin korunacağını söyledi.

Programa AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da katıldı. Toplantı, basına kapalı bölümle devam etti.