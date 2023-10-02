Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) C Grubu'nda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile İran'ın Sepahan takımı arasında İsfahan kentinin Nakş-i Cihan stadyumunda yapılacak karşılaşma, stadyumda bulunan Kasım Süleymani büstü nedeniyle iptal edildi. Stadyumda oyuncuların sahaya giriş alanında bulunan Kasım Süleymani heykelinin kaldırılmasını talep eden El İttihad takımı, "siyasi semboller" kaldırılmadığı gerekçesiyle sahaya çıkama kararı aldı. Kasım Süleymani büstü önünde oynamak istemeyen Suudi takımının sahaya çıkmamasının ardından hakem maçı iptal etme kararı aldı. İran futbol kulübü Sepahan tarafından yapılan açıklamada ise maçın iptal edilmesi nedeniyle AFC'ye şikayette bulunacağını duyurarak, Suudi Arabistan takımının bir gün önce söz konusu büst önünde antrenmana çıktığını ve konunun siyasi malzeme olarak kullanıldığı belirtildi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin (AFC) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise karşılaşmanın beklenmedik koşullar nedeniyle iptal edildiği belirtilerek, "Sepahan ile El Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat Havaalanında düzenlendiği hava saldırısı sonucu 3 Ocak 2020'de hayatını kaybetmişti.