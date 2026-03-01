Trump’tan “Hamaney öldü” Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamaney’in hayatını kaybettiğini iddia ederek, ölüm haberini “adalet” olarak nitelendirdi. Trump açıklamasında, Hamaney’i sert ifadelerle eleştirerek, onun ölümünün yalnızca İran halkı için değil, geçmişte zarar gördüğünü öne sürdüğü kesimler için de bir dönüm noktası olduğunu savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: “Katilleri Pişman Edici Şekilde Cezalandıracağız”

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Hamaney’in Ramazan ayında “şehadet makamına eriştiği” ifade edilerek, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, İran milletinin sorumluları “sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracağı” vurgulandı. DMO, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçlerinin liderlerinin yolunu sürdüreceğini ve ülkenin iç ve dış tehditlere karşı savunulacağını belirtti.

Rıza Pehlevi: “Rejim Fiilen Sona Erdi”

Devrik İran Şahı’nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, yaptığı açıklamada Hamaney’in ölümüyle İran rejiminin fiilen sona erdiğini savundu. Rejim kalıntılarının yeni bir halef atama girişimlerinin başarısız olacağını öne süren Pehlevi, İran güvenlik güçlerine “ulusun yanında yer alma” çağrısında bulundu. İran halkına ise geniş katılımlı ve kararlı bir toplumsal duruş sergileme çağrısı yaptı.

Mesud Pezeşkiyan: “Bu Büyük Suç Cevapsız Kalmayacak”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yazılı açıklamasında Hamaney’in öldürülmesinin “asla cevapsız kalmayacağını” belirtti. ABD ve İsrail’in bu eylemin bedelini ödeyeceğini ifade eden Pezeşkiyan, 40 günlük yas ilan edildiğini ve 7 gün süreyle resmi tatil uygulanacağını duyurdu.

Geçici Lider Olarak Ali Rıza Arafi Atandı

Öte yandan, İran’da İsrail-ABD ortak saldırısında öldürüldüğü bildirilen Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arafi’nin atandığı açıklandı. Yeni döneme ilişkin siyasi ve güvenlik gelişmelerinin yakından takip edildiği bildiriliyor.