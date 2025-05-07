Mücadeleye hızlı başlayan Inter, 21. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 34. dakikada VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyı Hakan Çalhanoğlu’nun düzgün vuruşuyla gole çevirdi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Barcelona, 54. dakikada Eric Garcia ve 60. dakikada Dani Olmo'nun kafa golüyle eşitliği yakaladı. Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 87. dakikada Raphinha'nın golüyle öne geçen Katalan temsilcisi, uzatma umutlarını artırdı. Ancak Inter pes etmedi ve 90+3. dakikada Acerbi’nin golüyle skoru 3-3 yaptı.

Uzatmalarda rakibine üstünlük kuran Inter, 99. dakikada Frattesi’nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda Barcelona, Yamal ve Lewandowski ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince final biletini İtalyanlar kaptı.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, 2023 yılında İstanbul’da oynanan finalin ardından bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin gururunu yaşadı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada yerini Zielinski’ye bırakırken sergilediği performansla taraftardan alkış aldı.

Yarı finalin diğer ayağında Paris Saint-Germain ile Arsenal, TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak.